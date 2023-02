Stiri pe aceeasi tema

- America Express continua in ediția de marți, 21 februarie 2023, la Antena 1! Și nu oricum, ci cu probe care le dau palpitații celor șase echipe aflate in cursa pentru ultima imunitate din Guatemala. A curs cu emoții, probe contra-cronometru, dar și penalizari pentru concurenți. Doua perechi au fost…

- Ediția de aseara, America Express, a fost una plina de adrenalina și tensiune, intre participanți. Cele trei echipe care au intrat la jocul pentru amuleta au avut parte de o serie de probe inedite care le-au pus la incercare mai multe abilitați.Concurenților le-au fost, din nou, puse la incercare limitele…

- In seara aceasta, la Antena 1, de la ora 20:00, incepe ultima etapa din Guatemala in aventura America Express! Irina Fodor pune la bataie o amuleta și un Joker pentru care concurenții trebuie sa munceasca din greu. Urmeaza misiuni de anduranța, probe care cer forța.

- Telespectatorii au avut parte de o surpriza placuta in ediția 18 din America Express, de pe 13 februarie 2023, la al doilea joc de amuleta din Guatemala. De asemenea, publicul s-a amuzat copios in urma probei pe care au avut-o de indeplinit echipele.

- Irina Fodor a venit cu vești neașteptate in prima zi din Guatemala. Echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului au avut parte de noi provocari in ediția din aceasta seara. Concurenții au fost nevoiți sa treaca prin obstacole nebanuite, care le-au dat de furca.

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- In ediția din aceasta seara de la America Express, concurenții au dat din greu de situații neobișnuite, caci au fost nevoiți sa convinga mexicanii sa iși lase pecetea cu sange pe o foaie. Primele trei echipe care ajung la Irina Fodor intra in cursa pentru amuleta.

- Concurenții de la America Express 2023 - Drumul Aurului au avut parte aseara de noi probe neașteptate. Echipele compuse din Andreea Balan și Andreea Antonescu, Diana Bulimar și Larisa Iordache și Bie Adam și mama ei s-au intrecut la jocul de amuleta, unde cantarețele au incalcat regulamentul. Numai…