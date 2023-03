Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au petrecut 24 de ore singuri și au avut de facut fața unor probe individuale, echipele s-au reunit, iar intalnirea dintre concurenți a fost cu totul emoționanta. Cele patru echipe iși vor continua parcursul pe Drumul Aurului in aceasta formula.

- Duminica, 12 martie, incepe etapa semifinala a emisiunii America Express. Cele patru echipe ramase in competiție, Jean și Dinu Gavrila, trupa Andre, Cortea cu Bordea și Doina Teodoru cu Scarlatescu lupta pentru urmatorul avantaj. Ce dificultați au intampinat in cadrul ediției. A inceput semifinala America…

- In ediția de duminca a reality-show-ului s-au desfașurat cele mai dificile probe cu mancare de pana acum. Echipele au avut cateva misiuni ce implicau „delicatese“ din Columbia. In meniu: porcușori de Guineea prajiți, viermi și furnici. La micul dejun, fiecare echipa a avut de consumat doi viermi mari.…

- In etapa cu numarul 29 de America Express, difuzata pe 5 martie 2023, concurenții au primit noi parteneri de calatorie in cursa: cate doi porcușori de Guineea denumiți Cuy in America Centrala și de Sud.

- Concurenții au trecut prin probe amuzante și diferite in ediția din aceasta seara de la America Express - Drumul Aurului. Cine a obținut imunitatea de data aceasta. Echipele nu au fost surprinse atunci cand au aflat.

- In continuarea cursei, concurenții fost nevoiți din nou sa se miște repede. Echipele au avut de indeplinit mai multe ultime dorințe puțin bizare dintr-un testament și au fost nevoite sa se grabeasca pentru ca la final ii aștapta Irina Fodor cu imunitatea.

- America Express nu este deloc o competiție ușoara pentru echipele ramase, iar traseul pe Drumul Aurului a fost un moment in care echipele și-au amintit și perioadele mai puțin fericite din viața lor. Așa se poate spune despre Puya, care este marcat de moartea fratelui sau, Joaquin Bonilla, care și-a…