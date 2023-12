Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 37 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 17 decembrie 2023, a adus multe emoții pentru ultimele patru echipe ramase in competiție. Irina Fodor a facut un anunț important pentru concurenți. Regulile competiției s-au schimbat in semifinala. Iata cum au reacționat cei opt concurenți…

- Concurenții au avut parte de o surpriza de proporții in ediția 33 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 10 decembrie 2023. Irina Fodor a anunțat schimbul de echipe in cursa, iar toți au ramas fara cuvinte. Iata cum arata noile perechi din etapa opt a competiției.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Greșeala care i-ar fi putut costa scump pe Iulia și Mike. De ce au fost nevoiți sa se dea jos din mașina, in cursa pentru ultima șansa și ce l-a suparat foarte tare pe Romica Țociu, incat fiul sau Catalin a fost uimit de reacția…

- Zelenski il amenința direct pe comandatul Zalujnii: 'Asta este o greseala uriasa!'Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat conducerea militara a tarii sale in legatura cu implicarea in politica, relateaza DPA, informeaza Agerpres.Tabloidul britanic The Sun a insistat intr-un interviu…

- Semifinala reality-show-ului America Express 2023 – Drumul Soarelui bate la ușa. Primele echipe ce au fost eliminate din emisiunea difuzata de postul TV Antena 1 au fost facute deja publice. In urma cu puțin timp, au fost devoalate și numele celor care se vor lupta pentru trofeul din marea finala. Primele…

- Concurenții au trecut printr-o cursa dificila pentru a caștiga imunitatea. O echipa a reușit sa schimbe tot clasamentul cu ajutorul jokerului obținut intr-o ediție anterioara. Aceștia au primit mai multe beneficii, printre care și biletul spre Ecuador, urmatoarea țara de pe Drumul Soarelui.

- ​Forbes, cunoscuta publicație, a actualizat ierarhia celor mai bine platiți fotbaliști ai lumii. Surprinzator, jucatorii care fac legea in acest clasament sunt cei care in prezent evolueaza in afara Europei.

- Cafeaua te trezeste la viata, insa nu este indicat deloc sa o consumi imediat ce te-ai dat jos din pat. Exista cateva argumente care ar trebui sa te faca sa te mai gandesti o data inainte sa sorbi din licoarea magica in fiecare dimineata.