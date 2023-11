Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Rusu și George Tanase au fost eliminați de pe Drumul Soarelui in ediția 19 din America Express, sezonul 6. Concurenții au ajuns la Irina Fodor pe ultimul loc, iar totemul din cufar a fost roșu.

- Episodul 14 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 7 noiembrie 2023, a fost extrem de greu pentru concurenții emisiunii, care au avut parte de tot felul de momente dificile. Seara s-a terminat intr-un mod placut pentru echipe, deoarece Irina Fodor le-a dat un mesaj important. Iata ce avantaj…

- Episodul 14 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 7 noiembrie 2023, a adus multe emoții pentru concurenții emisiunii, deoarece ediția de astazi a inceput cu jocul de amuleta. Irina Fodor a anunțat ce echipa a caștigat amuleta in valoare de 1.000 de euro. Concurenților nu le-a venit sa…

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe emoții in emisiune. O echipa a caștigat amuleta in aceasta seara. Aceasta echipa a primit 1.000 de euro și un Joker. Iata cine sunt concurenții care au avut parte de un super avantaj!

- Episodul 6 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus vești neașteptate pentru concurenți. In ediția de astazi, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa dura, dupa ce au scapat de eliminare. Iata ce au fost nevoiți sa faca cei doi soți!

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa de la Irina Fodor in etapa 2 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, dupa ce au fost salvați de la eliminare de soarele verde in ediția trecuta.

- In episodul 12 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit despre regula pe care și-au impus-o inainte de a pleca in cel mai dur reality show din Romania. Cei doi soți au vorbit despre punctele lor forte in competiție.

- In al doilea episod din producția Jurnal de calatorie, Irina Fodor a dezvaluit in cadrul unui testimonial cu ce pericole s-au confruntat pe traseu, in America Express sezonul 6, in aventura lor de pe Drumul Soarelui.