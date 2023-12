Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca au fost salvați de la eliminare, Romica și Catalin Țociu au pornit in cursa pentru calificarea pentru jocul de amuleta impreuna cu Anamaria Prodan. Drumul nu a fost deloc ușor, din contra, au dat de probleme și au fost opriți.

- In aceasta seara, de la ora 21:00, pe Antena 1, incepe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriza de proporții: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul „handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde.

- America Express, 26 noiembrie 2023. Concurenții de la America Express au ajuns intr-o piața de animale care i-a ingrozit. Atat Romica și Catalin Țociu, cat și ceilalți concurenți au fost speriați de ceea ce au vazut. Iata cum au reacționat cand au fost inconjurați de animale.

- Iulia Albu este cunoscuta pentru aparițiile sale controversate alaturi de gaina ei, iar acum a avut ocazia sa puna in practica abilitațile. Concurenții au ajuns la o ferma de cocoși de lupta, insa vedeta a reușit sa ii surprida pe toți la America Express, sezonul 6 ediția 20 din 18 noiemnrie 2023.

- Iulia Albu a publicat un mesaj neașteptat in mediul online, dupa ce Ionuț Rusu și George Tanase au parasit competiția sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui. Designerul vestimentar a luat pe toata lumea prin surprindere.

- In spatele carierei impresionante a celebrului actor Romica Țociu se afla o familie de care este mandru și pe care o iubește necondiționat. Concurentul de la ”America Express” are doi copii, pe Catalin și Daria. Cum arata fiica actorului, dar și ce pasiune are.

- Un nou cuplu surpriza in showbiz-ul romanesc! Aris Eram și Laura Giurcanu, doi dintre concurenții celui mai nou sezon al emisiunii America Express de la Antena 1, par sa se fi intors indragostiți unul de celalalt de peste Ocean. Cei doi amorezi au fost surprinși in mașina, sarutandu-se! Aris Eram și…

- Mihai Albu spune ca nu urmarește America Express, emisiunea la care Iulia, fosta lui soție, participa alaturi de Mike, actualul iubit. Celebrul designer de pantofi crede ca Mike nu are un loc de munca stabil.Iulia Albu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de Mike, insa fostul soț susține…