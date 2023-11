Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- Irina Fodor a anunțat echipele care intra la cursa pentru ultima șansa din al doilea stage al sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui. Rivalitațile au ieșit la iveala, chiar inainte de cursa.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut un anunț neașteptat, chiar inainte de cursa pentru ultima șansa din al doilea stage al sezonului 6 America Express de pe 1 noiembrie 2023. Irina Fodor a reacționat imediat, iar vorbele sale au produs un val uriaș de uimire.

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe momente speciale in emisiune. In ediția din aceasta seara, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au facut un gest emoționant pentru Romica și Catalin Țociu. Iulia Albu a izbucnit in lacrimi. Iata ce s-a intamplat…

- Vlad Huidu a izbucnit in lacrimi la America Express, dupa ce a vazut ca Alexia Eram intra in cursa pentru ultima șansa. Soțul Giulei Anghelescu s-a gandit la fata lui și ii era greu sa o vada pe fiica Andreei Esca suferind.Ce-a de-a cincea ediție a celui mai dur reality show din Romania a debutat cu…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- O echipa a pierdut cursa pentru ultima șansa, fiindca a ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, din 25 octombrie 2023.