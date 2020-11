Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Eta a lasat in urma sa cel putin 150 de morti si disparuti in Guatemala, cel mai grav bilant din America Centrala, inainte de a se intoarce in Marea Caraibilor unde, dupa ce a scazut in intensitate pana la nivel de depresiune tropicala, se va intensifica, amenintand Cuba, Jamaica si Florida,…

- Un purtator de cuvant al armatei din Guatemala a declarat vineri ca alunecarile de teren provocate de furtuna Eta au ingropat aproximativ 150 de case si au ucis aproximativ 100 de persoane in satul Queja din regiunea centrala Alta Verapaz, informeaza Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei,…

- Cel puțin 10 oameni au murit, iar mai multe persoane sunt date disparute dupa ce taifunul Goni, a lovit cu putere insulele Filipine, inclusiv capitala Manila. Bilantul victimelor ar putea fi insa mult mai mare.

- Aproxomativ 885 de persoane au fost spitalizate, dintre care 667 au fost deja externate, a declarat presedintele Turciei Recep Erdogan in orasul Izmir, al treilea cel mai mare din Turcia si unde un cutremur cu magnitudinea de 6,6 a distrus aproape 20 cladiri si a declansat un mini tsunami. Au…

- Taifunul Molave s-a abatut marti asupra Filipinelor provocand moartea a 10 persoane, 12 pescari fiind dati disparuti dupa ce zeci de ambarcatiuni s-au rasturnat in apele involburate, au precizat oficiali citati de DPA. Circa 30 de ambarcatiuni de pescuit s-au rasturnat in largul provinciilor Batangas…

- Cele patru tari din nordul Americii Centrale - Belize, Honduras, El Salvador si Guatemala - se pregatesc pentru sosirea furtunii tropicale Nana, transformata in uragan, asteptata sa loveasca coasta Belize joi dimineata, relateaza AFP. Serviciile de protectie civila din cele patru tari sunt ingrijorate…