- Ziarul Unirea Codul muncii: Amenzi de pana la 20.000 de lei pentru discriminari și harțuiri la birou – PROIECT Regimul discriminarii in munca prevazut de Codul muncii va fi detaliat printr-un proiect aflat aproape de votul final, cu propunere de adoptare: mai multe criterii de discriminare și includerea…

- Forțele de ordine de la Botoșani au continuat desfașurarea de activitați in sistem integrat in vederea asigurarii respectarii normelor legale aflate in vigoare pe perioada starii de alerta.

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care modifica Codul muncii si care se refera la sanctionarea nerespectarii dispozitiilor privind munca suplimentara. Camera Deputatilor este decizionala in acest caz.Prin respingerea…

- Italienii lasa munca in agricultura africanilor, romanilor, bulgarilor și albanezilor. Sunt mult mai de incredere, nu lipsesc nicio zi și muncesc fara oprire, fara a se uita la ceas. Totu ar foarte bine daca ar fi și legal. Numai ca foarte mulți patroni ocolesc legea facand angajari ilegale, la negru.…

- ITM Maramureș anunța ca in perioada 18-23 mai la nivel national a fost organizata o Campanie Nationala de control la angajatori care isi desfasoara activitatea in domeniile constructiilor si intretinerea si repararea autovehiculelor. In domeniul relatiilor de munca, controlul a avut ca tema identificarea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Botoșani a desfașurat mai multe controale in perioada 18 – 23 mai 2020, in cadrul campaniei naționale privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca la angajatorii…

- Inspectorii de munca au dat amenzi in valoare de peste 170.000 de lei și au aplicat mai multe avertismente, iar șase persoane au fost gasite in situație de ”munca nedeclarata”, in urma verificarilor facute la zeci de angajatori din județ, saptamana trecuta. Potrivit ITM Alba, in perioada 18 – 23 mai,…

- La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, politistii botosaneni continua sa actioneze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice, pentru verificarea respectarii normelor impuse in contextul starii de urgenta. Zilnic desfasoara…