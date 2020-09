Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat, joi, sanctiuni contraventionale in valoare de peste 70.000 de lei in urma unei actiuni desfasurate in Capitala pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol. Politisti de la Directia Generala a Municipiului Bucuresti, impreuna cu specialisti ai Garzii…

- Poliția Capitalei anunța ca in weekend s-au efectuat aproape 200 de controale la operatori economici și in mijloace de transport in comun, aplicandu-se amenzi in valoare de 200.000 de lei.„In intervalul 31 iulie -02 august a.c., polițiști ai Direcției Generale de Politie a Municipiului București,…

- Politistii bucuresteni au dat amenzi contraventionale in valoare de 122.000 de lei, din care valoarea sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie in pandemie a fost de peste 28.000 de lei, a informat, sambata, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Un numar de 81 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au constatat mai multe incalcari ale normelor legale in vigoare la mai multe cluburi și restaurante din Capitala. Echipele mixte de control au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 171.000…

- Polițiștii din București au dat 23 de amenzi in valoare totala de peste 171.000 de lei, dupa un control efectuat sambata seara, la noua localuri din Capitala, relateaza Agerpres. Controalele au vizat și verificarea respectarii masurilor care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si…

- Zeci de kilograme de carne expirata sau fara elemente de identificare au fost confiscate, in noaptea de sambata spre duminica, de la mai multe restaurante și cluburi din Capitala, in urma unor controale facute de Poliția Capitalei și Protecția Consumatorilor. Amenzile au depașit 170.000 de lei.Un…

- Amenzi de 143.000 de lei aplicate mai multor cluburi și terase din Capitala. Politistii din București au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante. Activitatea unei societati comerciale a fost suspendata. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului…

- Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au descoperit mai multe nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri și restaurante din Capitala, iar ca urmare a acțiunii desfașurate au fost aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei…