- Acțiune a polițiștilor de la rutiera, marți, la Timișoara. Polițiștii au desfașurat controale, intre orele 9-13 și 15-19, pentru depistarea bicicliștilor și trotinetiștilor care nu respecta regulile, dar și pentru identificarea șoferilor care urca la volan deși au consumat alcool sau droguri.

- Polițiștii locali au acționat și in acest sfarșit de saptamana impotriva celor care tulbura linistea publica, fie ca cei din urma fac acest lucru prin muzica la intensitate ridicata, turarea motoarelor sau prin diverse scandaluri. „Spre exemplu, azi noapte, un barbat de 41 de ani a facut scandal pe…

- La data de 18 iulie a.c, in jurul orei 6:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe Bulevardul Dragalina din Timișoara,un barbat s-a siuncis. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca este vorba de un barbat in varsta de 87 de ani,care s-ar fi aruncat de la etajul 8 al imobilului…

- Vare e si sezonul petrecerilor cu muzica tare data in localurile din Timisoara si nu numai. Politistii locali au intervenit in weekend in urma mai multor sesizari cu privire la tulburarea liniștii publice. „Astfel, reprezentantul societații Adran Fast Food de pe strada Gheorghe Lazar a organizat o petrecere…

- In timpul patrularilor, polițiștii locali sunt cu ochii și pe cei care nu respecta curațenia și arunca pe jos resturi, cum ar fi chiștoace de țigari, ambalaje, coji de semințe, PET-uri etc.

- Un barbat de 35 de ani s-a aruncat, marti, de la etajul opt al unui bloc de nocuinte din Timisoara. El a fost ranit, astfel ca a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis dosar penal in acest caz.