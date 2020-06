Locuitorii comunei gorjene Stejari vor fi controlați, incepand de astazi, pentru a se verifica daca și-au facut curat la intrarea in gospodarii. Edilul din Stejari, Robert Paiuși, a anunțat in comuna la finalul saptamanii trecute ca locuitorii sunt obligați sa igienizeze intrarile in gospodarii, sa curețe șanțurile, rigolele și podețele. Astfel, apa de la ploi va avea pe unde sa circule și vor fi evitate inundațiile. Reprezentanții Primariei Stejari au observat ca foarte mulți cetațeni au lasat de izbeliște șanțurile de la porți, iar acestea sunt pline de buruieni sau de deșeuri. Locuitorii satelor…