Stiri pe aceeasi tema

- Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu ai cauciucurile de iarna montate pe mașina. Se apropie sezonul rece, iar șoferii trebuie sa știe ca risca sa primeasca amenzi usturatoare daca nu iși echipeaza corespunzator autovehiculul. Nu exista o perioada exacta la care trebuie montate anvelopele de iarna,…

- Amenzile au crescut foarte mult, iar anumite abateri la Codul Rutier pot sa va lase fara sume consistente din buget. Spre exemplu oricine poate sa-și cumpere de pe internet un set de lumini speciale roșii și albastre. Daca la acestea se adauga și o sirena, mașinile cu astfel de „dotari extra” ar putea…

- Amenzile au crescut foarte mult, iar anumite abateri la Codul Rutier va pot face o gaura destul de mare in buget.De pilda, conducatorii auto pot sa cada ușor in capcana de a dori sa aduca niște „imbunatațiri” interzise autoturismelor proprii. Oricine poate sa-și cumpere de pe internet un set de lumini…

- Cauciucuri de iarna: cand sunt obligatorii și amenzile pe care le risca șoferii care nu-și echipeaza mașinile corespunzator Se apropie sezonul rece, iar la munte a nins deja, astfel ca este readusa in discuție obligativitatea echiparii autovehiculelor corespunzator condițiilor meteo. Este vorba despre…

- Compania aeriana Air Moldova a anunțat ca reia zborurile catre Moscova. Insa spațiul aerian al Ucrainei este inchis, iar spațiul aerian al Romaniei nu este tranzitabil de aeronavele care vin sau pleaca din Federația Rusa. Iar Republica Moldova este o ”insula” prinsa intre Romania și Ucraina. Așadar,…

- Centura de siguranța este obligatorie in Romania pentru persoanele care circula in autovehicule pe drumurile publice. Exista și cateva categorii de șoferi ori pasageri exceptați de la regula purtarii centurii de siguranța, printre care și gravidele sau cei ce sufera de anumite afecțiuni medicale, inclusiv…

- Acest ajutor suplimentar urmeaza sa permita Guvernului Zelenski si autoritatilor locale ucrainene sa asigure cheltuieli sociale – pensii sau in domeniul sanatatii -, a precizat luni BM. Acest ajutor urmeaza sa fie acordat in transe Guvernului Zelenski, iar prima transa – in valoare de trei miliarde…

- “Incasarile lunii iulie au fost in valoare de 37,14 miliarde de lei, iar incasarile lunii iulie 2021 au fost de 30,87 de miliarde de lei, deci practic un plus de incasari fata de luna iulie 2021, de 6,27 miliarde de lei, iar TVA-ul restituit in luna iulie a fost in valoare de 3,6 miliarde de lei. Practic,…