- Conform datelor furnizate de stațiile automate de monitorizare a calitații aerului din județul Iași in care a fost disponibil cel putin 1 indice specific conform Ordinului MMAP nr. 1818/2020, in ziua de 26.03.2021 indicele general de calitate a aerului corespunzator poluanților monitorizați a fost Acceptabil.…

- In urma numeroaselor sesizari primate din partea consumatorilor, Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei a facut mai multe controale, in urma carora au fost gasite mai multe nereguli.

- Garda de Mediu Hunedoara informeaza asupra faptului ca in aceasta perioada pescuitul de pastrav este interzis. Cei care nu respecta reglementarile in vigoare vor fi sancționați cu amenda cuprinsa intre300 și 8000 de lei. „Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Hunedoara informeaza…

- Stația din Oancea – Tatarași masoara poluarea industriala specifica pentru indicatorii PM0, dioxid de azot și dioxid de sulf. Conform datelor furnizate de stațiile automate de monitorizare a calitații aerului din județul Iași in care a fost disponibil cel putin 1 indice specific conform Ordinului MMAP…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca au fost stabilite noi masuri privind combaterea ambroziei, scrie G4Media. In ședința Guvernului de miercuri, 27 ianuarie, s-a decis cresterea nivelului de sanctionare cu amenzi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000…

- Agentii americane in domeniul securitatii ii controleaza pe cei 25.000 de membri ai Garzii Nationale desfasurati la Washington - o capitala de nerecunoscut, cu militari, sarma ghimpata si grilaje pe strazi - in vederea asigurarii securitatii ceremoniei investirii lui Joe Biden, in urma incidentelor…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 4.858 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 756.300 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, vineri, Grupul de…

- Chiar daca structura de la Comisariatului Iași al Garzii Naționale de Mediu are in componența sa doar 15 angajați, in anul 2020 au fost efectuate peste 1.100 de controale in județ. Garda Nationala de Mediu are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii…