Amenzi dure pentru societățile de asigurare Legislația in domeniul asigurarilor va fi ajustata pentru a asigura respectarea drepturilor beneficiarilor serviciilor de asigurare. Parlamentul a votat in prima lectura inițiativa legislativa. PROIECTUL de lege a fost elaborat in scopul echilibrarii relațiilor intre participanții la piața asigurarilor și beneficiarii serviciilor de asigurare, precum și pentru a evita unele practici comerciale Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Legislația in domeniul asigurarilor va fi ajustata pentru a asigura respectarea drepturilor beneficiarilor serviciilor de asigurare. Astfel, vor fi aplicate amenzi dure pentru societațile de asigurare care nu respecta termenul legal de soluționare a cererii de asigurare. Potrivit proiectului, va fi…

- Legislația in domeniul asigurarilor va fi ajustata pentru a asigura respectarea drepturilor beneficiarilor serviciilor de asigurare. Comisia economie, buget și finanțe a examinat, in ședința de astazi, inițiativa legislativa a deputatei Fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Iulia…

- Parlamentul a adoptat luni un proiect depus de USR care ii excepteaza pe conducatorii de motociclete și mopede de la obligația de a deține triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor și extinctor, potrivit unui comunicat. Proiectul merge acum la promulgare. Citește articolul complet Motocicliștii…

- Și pe stanga și pe dreapta Prutului, constituțional, se vorbește aceeași limba. Legea cu privire la inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toata legislația Republicii Moldova, inclusiv in Constituție, a fost declarata constituționala. Hotararea a fost pronunțata cu puțin timp…

- Legislația din Romania se actualizeaza cu noi prevederi care vizeaza locuitorii de la bloc ce genereaza zgomot excesiv, introducand amenzi considerabile pentru aceasta incalcare. Sancțiunile financiare pentru deranjarea liniștii pot atinge sume de pana la 12.000 de lei. In particular, difuzarea muzicii…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au acționat in cursul zilei pe șantierul situat pe Strada Locotenent Ovidiu Balea, la amplasamentul Lidl, unde s-a constatat ca Societatea Comerciala Tatstyl Grup SRL incalca mai multe reguli. Constructorul executa lucrari de demolare fara…

- Manipularea kilometrajului este o practica obișnuita pe piața vehiculelor second hand, aducand pierderi financiare atat cumparatorilor care sunt inșelați, cat și guvernelor. carVertical, o companie de date auto, a efectuat cercetari in 22 de țari din Europa și in SUA pentru a afla cum trateaza autoritațile…

- Legea semnata marti de Zelenski va intra in vigoare abia la sase luni dupa ce va fi publicata oficial, iar interdictia de a vinde sau de a furniza canabis pentru uz recreational va ramane in vigoare.Parlamentul ucrainean a sprijinit legislatia sustinuta de voluntari in razboi in decembrie, insa politicieni…