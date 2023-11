Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vrancea au dat amenzi de peste 74.000 de lei pentru neregulile constatate in urma controalelor la comerciantii de carburanti auto si in cazul a trei angajatori a fost oprita activitatea, a informat, marti, institutia. ‘Avand in vedere evenimentele…

- Decizii drastice! Este interzis sa faceți asta- Se dau amenzi uriașeMare atenție, romani! Toți proprietarii trebuie sa știe ce prevede legislația in vigoare. Sunt mai detalii pe care multe persoane nu le cunosc foarte bine. Exista anumite prevederi legislative pe care proprietarii trebuie…

- Țigari și alcool cu buletinul: Ce amenzi risca comercianții care vand minorilor Țigari și alcool cu buletinul: Ce amenzi risca comercianții care vand minorilor Proiectul de lege prin care comercianții vor putea verifica varsta persoanelor care cumpara țigari și bauturi alcoolice, a fost adoptat tacit…

- • Dulciurile, chipsurile și bauturile racoritoare interzise in preajma acestora Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, un proiect de lege care prevede obligativitatea introducerii la supermarketuri a unor case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici, unde nu pot fi vandute produse…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia comerciantii vor avea obligatia de a obtine un acord de functionare de la primaria in a carei raza teritoriala desfasoara servicii de alimentatie publicam, anunța Agerpres. Proiectul prevede, de asemenea, ca la casele de marcat…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede obligativitatea introduceri la supermarketuri a unor case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Aici nu pot fi vandute produse din zahar. Proiectul de lege merge la promulgare la președinție. Proiectul de lege a fost…

- Din pacate, sunt vești proaste pentru iubitorii de animale de companie. S-au anunțat amenzi drastice pentru proprietarii de caini. Ce trebuie sa faca urgent aceștia pentru a nu scoate bani din buzunar. Toți proprietarii din Capitala ar trebui sa ia la cunoștința asta. Ce proprietari de caini risca amenzi…