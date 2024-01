Stiri pe aceeasi tema

- Peste 730 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost angrenate in activitațile specifice de menținere a ordinii și siguranței publice, in minivacanța ce s-a incheiat. Acestia au intervenit la peste 530 de evenimente, cele mai multe semnalate prin Sistemul Național Unic…

- Pompierii militari si voluntari au intervenit luni dimineața la un incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Maieru. Intervenția a fost sprijinita de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența din Maieru și Rodna. Intervenția a durat aproximativ patru ore și, din fericire, nu au fost inregistrate…

- Polițiștii locali bistrițeni au depistat luna aceasta 18 persoane care au apelat la mila publicului, trei dintre aceștia fiind minori, care au fost sancționați cu amenzi de peste 6.000 lei. „Chiar daca mai sunt cateva saptamani pana la finalul acestui an, iar atmosfera de poveste a Bistriței se vede…

- Weekendul trecut, 08-10 decembrie, polițiștii au continuat acțiunile preventive și pentru depistarea șoferilor care nu respecta normele rutiere. Astfel, polițiștii Serviciului Rutier și cei de la Ordine Publica, au desfașurat activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe principalele…

- Grupa canina a Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Bistrița-Nasaud s-a innoit cu Hera – o cațelușa, rasa ciobanesc german, in varsta de 6 luni. Aceasta se acomodeaza cu noii colegi și parcurge momentan un program riguros de pregatire alaturi de sg. maj. Curean Liviu – conductorul sau. Potrivit…

- Un barbat din Josenii Bargaului s-a ales cu dosar penal, dupa ce duminica dimineața a fost prins beat crița, in timp ce conducea un autoturism pe DN 17, in Prundu Bargaului. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 12 noiembrie, in jurul orei 03:40, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Prundu…

- In seara de 14 octombrie, polițiștii din Bistrița, Nasaud, Beclean și Sangeorz-Bai, sprijiniți de cei ai secțiilor de poliție rurala arondate, au organizat și desfașurat acțiuni pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. Totodata, polițiștii Serviciului Rutier și cei ai structurilor…