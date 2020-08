Amenzi de peste 17.000 în urma controalelor anti-COVID In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 10 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Gorj, in total, 159 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVA și Ministerului Sanatații au acționat in zone aglomerate, unitati de alimentatie publica si zonele adiacente acestora, terase și mijloace de transport in comun. In cadrul acțiunilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

