Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, dintre care unul minor, din Vulcan, sunt cercetați penal pentru ultraj, dupa ce i-au amenințat pe polițiști și au aruncat in ei cu obiecte contondente in polițiști, transmite IPJ Hunedoara. „Duminica, la ora 17:40, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Vulcan, in timp ce…

- La data de 21 iunie 2023, in jurul orei 11.43, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg au fost sesizați de un barbat din Hațeg, cu privire la faptul ca i-a fost sustras autoturismul. Polițiștii au stabilit ca proprietarul mașinii se afla intr-un imobil din localitatea Totești, unde lucra…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Grav accident de circulatie pe DN 66, intre Hateg si Calan, in judetul Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat si o femeie, soferii implicati in accident, au necesitat ingrijiri medicale si au fost apoi transportati la spital. La fata locului au intervenit pompierii Punctului…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- A fost cod portocaliu de precipitatii si inundatii, astazi, in judetul Hunedoara. Nu a durat mult ca apa sa-si faca aparitia in gospodariile unor familii si chiar intr-un magazin. Pompierii militari au intervenit pentru mai multe astfel de situatii in Orastie, Hateg si municipiul Hunedoara. Astfel,…

- Politistii din Hunedoara, cu sprijinul politistilor SIC si ai Serviciului Criminalistic și Serviciului de Acțiuni Speciale au efectuat o razie in urma carora au fost retinuti 11 tineri. In urma perchezitiilor domiciliare au fost gasite diferite cantitați se substante vegetale iar unul dintre acestia…

- Politistii rutieri aradeni au efectuat o razie in urma careia au acordat nu mai putin de 120 de amenzi in valoare de peste 11.000 de euro. 57 dintre sanctiuni au fost pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați și in afara acestora. De asemenea, au fost reținute sase permise de conducere…