- Politistii locali au verificat modul in care isi desfasoara activitatea taximetristii in zona Garii de Nord, iar in decurs de trei ore au aplicat amenzi in valoare de 38.200 de lei, au retinut doua autorizatii si au sesizat autoritatile ilfovene pentru retinerea altor sase.

- Polițiștii din Ocna Mures au desfașurat o actiune cu efective marite, in oraș si in satele arondate. Au verificat zeci de mașini și persoane, au dat amenzi și au prins mai mulți suspecți. Potrivit IPJ Alba, Politia Orasului Ocna Mures și Sectia 4 de Politie Rurala Ocna Mures au organizat, vineri, o…

- IPJ Alba a organizat in weekend o actiune cu efective marite in Campeni si pe raza localitaților rurale arondate. Polițiștii au dat amenzi in valoare de peste 30.000 de lei, au confiscat 16 metri cubi de lemn și au identificat doua persoane banuite de savarșirea de infracțiuni. Potrivit IPJ Alba, acțiunea…

- Politistii au depistat 16 urmariti si au prins in flagrant delict peste 110 persoane, in urma a 165 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice."Ieri, 8 ianuarie, politistii au organizat 165 de actiuni, pentru prevenirea faptelor antisociale…

- Politistii au intervenit, in ultimele doua zile, la peste 6.000 de solicitari ale cetatenilor, majoritatea sesizate prin serviciul 112, fiind aplicate 5.000 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 2,3 milioane lei, potrivit unui comunicat al IGPR, scrie Agerpres.IGPR informeaza…

- Ieri, polițiștii de la Vatra Dornei au aplicat 96 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de peste 88.000 de lei, intr-o acțiune executata pe raza de competența pentru asigurarea unui climat de ordine publica și siguranța rutiera. Totodata, ei au identificat 3 autori de furt, au reținut 2 permise…

- Acțiunea a urmarit respectarea normelor legale care vizeaza activitatea de taximetrie si crearea unui climat de ordine si siguranta rutiera. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 22 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 4.900 de lei, din care 3 la Legea 38/2003 privind transportul…

- Politistii rutieri din Slobozia au actionat, pe 19 noiembrie, pe raza municipiului pentru verificarea legalitatii transportului public de persoane in regim de taxi, precum si pentru cresterea gradului de disciplina rutiera.