Amenzi de 36.000 de lei de la Garda Forestieră pentru traficanții „aurului verde” Garda Forestiera Brașov a inițiat impreuna cu reprezentanți din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene in perioada 09.08-11.08.2020, acțiuni de control al circulației materialelor lemnoase pe timp de noapte pe drumurile publice și pe cele forestiere, in raza de competența a acesteia. Au fost executate un numar de 10 acțiuni, la care au participat 20 de reprezentanți ai Garzii Forestiere Brașov și 12 reprezentanți din partea Inspectoratelor de Poliție Județene. In urma acestor acțiuni s-a confiscat cantitatea de: 207,13 mc lemn rotund rașinoase, 17,49 mc de cherestea, 5,00 mc de lemn de foc… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni pe linia respectarii prevederilor Legii 55 2020 efectuate de politistii din cadrul Politiei statiunii Neptun.La data de 5 august a.c., in intervalul orar 11.00 14.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Neptun, cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Constanta, au desfasurat o actiune…

- Garda Forestiera Brașov, in timp ce desfașura o acțiune specifica de control pe linie de transport materiale lemnoase pe caile ferate romane, impreuna cu Biroul Județean de Poliție Transporturi Covasna și cu IPJ Covasna, a identificat in ultima saptamana a lunii iulie, un transport de material lemnos…

- In perioada 25-26.07.2020, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au organizat și desfașurat acțiuni pe raza municipiului Brașov, scopul acestor acțiuni fiind acela de verificare a respectarii de catre conducatorii de autovehicule a legislației in vigoare privind parcarea…

- Acțiuni ale polițiștilor timișeni de la rutiera, in weekend, pe toate drumurile din județ, dar și in localitați. Oamenii legii au aplicat sute de amenzi și au reținut zeci de permise de conducere.

- Garda Forestiera Brașov, in timp ce desfașura o acțiune specifica de control pe linie de transport materiale lemnoase pe caile ferate romane, impreuna cu Biroul Județean de Poliție Transporturi Covasna și cu IPJ Covasna, a identificat in a doua parte a lunii mai, un transport de material lemnos cu destinația…

- Avand in vedere Strategia Nationala privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov face publice rezultatele controalelor ce au vizat depistarea si sancționarea muncii nedeclarate, controale efectuate de inspectorii de munca brasoveni in luna iunie 2020. Astfel,…

- Politistii au verificat, in ultimele trei zile, respectarea normelor legale impuse pe perioada starii de alerta la terase, baruri, plaje, cluburi in aer liber, fiind aplicate amenzi de peste 443.000 de lei, informeaza Agerpres.Verificarile au vizat in special transportul in comun si activitatile de…

- Peste 3.000 de metri cubi de material lemnos, in valoare de aproape 950.000 de lei, au fost indisponibilizati in urma unei actiuni desfasurate de Politia Romana si specialisti silvici, timp de 4 zile, in judetul Suceava. Au fost verificati 15 agenti economici si s-au aplicat 34 de amenzi.