Joi, 11 aprilie 2024, Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat, pe raza municipiului Alba Iulia și a localitaților rurale arondate, o acțiune care a avut ca scop creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor care sunt generate de neacordarea de prioritate. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 8.765 de lei, din […]