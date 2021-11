Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 17.11.2021, s-a desfașurat o ampla acțiune de control conjugata a Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov, CRPC Sud Muntenia Ploiești, CRPC Centru Brașov, CJPC Constanța pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu,…

