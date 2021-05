Amenințările Rusia și China, în centrul discuțiilor reuniunii G7 Miniștrii de Externe ai țarilor G7 se afla marți la Londra la prima lor intalnire fața in fața de mai bine de doi ani pentru a lucra la raspunsuri comune la amenințarile globale. Luarea de masuri pentru a proteja democrațiile. In acest cadru, miniștrii de externe ai G7 se intalnesc, marți, pentru a conveni asupra raspunsurilor […] The post Amenințarile Rusia și China, in centrul discuțiilor reuniunii G7 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe din cadrul G7 se reunesc marti la Londra - pentru prima oara in mod personal de doi ani - pentru a se pune de acord asupra unei reactii comune fata de amenintari mondiale, relateaza AFP. China, Myanmarul, Libia, Siria si Rusia se afla pe agenda discutiilor sefilor diplomatiilor…

- BUCUREȘTI, 4 mai - Sputnik. O știre transmisa de agențiile internaționale anunța ca azi, in cea de-a doua zi a reuniunii ministrilor de externe din G7, care are loc la Londra, Marea Britanie va incerca sa convinga țarile Grupului sa achieseze la ”actiuni decisive, menite sa protejeze democratiile…

- Marea Britanie va incerca marti sa isi convinga partenerii din G7 sa convina actiuni decisive, menite sa protejeze democratiile impotriva amenintarilor globale, cum ar fi cele reprezentate de China si Rusia, transmite Reuters. Gazda celei de-a doua zi a reuniunii ministrilor de externe…

- Intrebat fiind daca lucrurile merg catre o confruntare militara, politicianul a raspuns ca o asemenea evolutie a lucrurilor ar fi complet contrara intereselor celor doua state.Antony Blinken: „Am fost martori in ultimii ani ca atitudinea Chinei a fost mai asupritoare pe plan național si mai agresiva…

- Cele mai bogate sapte state ale lumii (G7) vor analiza propunerea de stabilire a unui mecanism de raspuns rapid pentru a contracara „propaganda” si dezinformarea dinspre Rusia, a anuntat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza Agerpres, care preia Reuters. Ministrul de externe…

- Ministrul de externe japonez Toshimitsu Motegi si secretarul de stat american Antony Blinken vor avea o intrevedere luni, la Londra, principalele subiecte de discutat urmand a fi China, Coreea de Nord si Myanmar, transmite agentia de presa Kyodo. Intalnirea, prima dupa vizita efectuata…

- Ministrii de Externe din Rusia si China, Serghei Lavrov si Wang Yi, au afirmat, marti, intensificarea relatiilor bilaterale, respingand ingerintele externe si sanctiunile impuse de Statele Unite si Uniunea Europeana, scrie Mediafax.ro. Occidentul "isi impune regulile proprii asupra celorlalti",…

- Uniunea Europeana (UE) a sanctionat luni patru oficiali chinezi cu privire la incalcarea drepturilor omului uigurilor in Xinjiang - primele sanctiuni europene impuse Chinei de la un embargo asupra armamentului, in 1989, in urma reprimarii in sange a manifestatiilor in favoarea democratiei in Piata Tiananmen,…