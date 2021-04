Stiri pe aceeasi tema

- O astfel de poziție luata de militari este fara precedent – armata este de obicei supranumita in Franța „la Grande Muette” (Marea Muta) pentru lipsa sa de implicare in dezbaterea politica. Ministrul forțelor armate franceze, Florence Parly, a cerut sancțiuni impotriva militarilor – dintre care 20 de…

- Sambata, in prima etapa a play-out-ului ligii secunde, Petrolul Ploiești a invins-o cu 1-0 in deplasare pe CSM Reșița, dupa reușita lui Vajushi (79). Banațenii au acuzat arbitrajul. Gazdele au acuzat eliminarea lui Robert Boboc, in minutul 59, pentru doua cartonașe galbene și, totodata, neacordarea…

- Incepand cu aceasta saptamana, gratuitatea a fost eliminata de Cabinetul Cițu! Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR lovește in sute de mii de romani. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial, astfel ca a intrat deja in vigoare. Citește AICI ce LOVITURA de PROPORȚII le-a dat Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR…

- Guvernul francez va impune masuri mai dure in unele regiuni ale tarii, inclusiv in Paris, de weekendul viitor, pentru a contracara accelerarea raspandirii infectiilor de Covid-19, de a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant Gabriel Attal, dupa o sedinta a Executivului, transmite Reuters, conform…

- Guvernul SUA si-a exprimat ingrijorarea in ceea ce priveste un atac cyber indreptat impotriva software-ului de mail Exchange dezvoltat de Microsfot, despre care compania americana sustine ca a fost organizat de hackeri chinezi, informeaza BBC. Atacul a afectat zeci de mii de utilizatori ai softului,…

- Terorism, delincvența, nesiguranța: Franța se afla pe marginea prapastiei? Mai multe revolte au izbucnit in Beauvais, Lyon și Amiens. Ce se poate intampla in Franta, potrivit avocatului Thibault de Montbrial, care a vorbit intr-un interviu pentru Sputnik. BUCURESTI, 6 mart – Sputnik. „Avem o mica șansa…

- Criza politica din Armenia degenereaza și țara risca un razboi civil pe fondul ciocnirilor Armata - Guvern. Citește și: Calugarii dezbina coaliția. 31 de deputați USR PLUS, inclusiv Dan Barna, s-au opus finanțarii schitului romanesc de la muntele Athos: 'O risipa populista' . Premierul…

- In contextul in care numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus este in continuare mare, guvernul ceh se grabeste sa caute solutii pentru a extinde starea de urgenta, in ciuda faptului ca parlamentul tarii a votat impotriva prelungirii starii de urgenta, care expira in aceasta duminica la…