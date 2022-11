Au aparut noi informații cu privire la Meghan Markle și securitatea acesteia. Recentele dezvaluiri, facute de un fost inalt oficial de poliție, spun ca Meghan s-a confruntat cu amenințari „foarte reale”. Conform acestuia, amenințarile aau fost in timp ce locuia, alaturi de Prințul Harry, in Marea Britanie. Meghan Markle s-a confruntat cu amenințari reale in […] The post Amenințari reale la adresa lui Meghan Markle. Ce a pațit soția Prințului Harry appeared first on Playtech Știri .