Stiri pe aceeasi tema

- Al Jazeera citeaza aripa militara a Hamas, Brigazile Izz ad-Din al-Qassam, care a declarat ca se confrunta cu o incursiune terestra a Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) in Fașia Gaza.In declarația Hamas, preluata de rețea, se afirma ca au loc "ciocniri violente" in apropiere de Beit Hanoun, in…

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a declarat ca Israelul a atacat peste 400 de „ținte”, inclusiv moschei, in Fașia Gaza in ultima zi, conform Al Jazeera.Purtatorul de cuvant Daniel Hagari a spus ca moscheile erau folosite de Hamas ca locuri de intalnire, intr-o postare pe X, marți dimineața,…

- Hamas a eliberat doua femei din motive umanitare si ca raspuns la o mediere a Qatarului si Egiptului pentru situatia ostaticilor, potrivit unei declaratii facute de Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al bratului armat al miscarii, pe canalul sau de Telegram, relateaza Reuters. „Am decis sa le eliberam…

- Purtatorul de cuvant al Hamas, Hassan Yousef, a fost arestat joi in timpul unor raiduri pe care Israelul le-a efectuat in Cisiordania, potrivit autoritaților israeliene.Yousef a fost arestat "sub suspiciunea de a acționa in numele Hamas", a declarat vineri pentru CNN agenția de securitate israeliana…

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al guvernului israelian a declarat in aceasta seara, in direct la Antena 3 CNN, ca Israelul lucreaza cu parteneri internaționali pentru a-i ajuta pe palestinieni sa poata pleca spre zone mai sigure. „Israelul lucreaza cu partenerii internaționali pentru a crea o zona…

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al guvernului israelian a facut declarații despre razboi și a declarat ca Israelul lucreaza cu parteneri internaționali pentru a-i ajuta pe palestinieni sa poata pleca spre zone mai sigure.

- Un anunț important a fost facut de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida. Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom... The post Hamas a anunțat ca va executa public ostaticii daca Israelul va continua sa bombardeze Gaza appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un anunț important a fost facut in urma cu cateva minute de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida.Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom vorbi cu inamicul cu limbajul pe care il cunoaște - violența, și am decis sa punem capat terorismului entitații fasciste…