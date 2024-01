Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul EuroAirport, din apropiere de orasul elvetian Basel, a fost inchis si evacuat duminica dimineata din cauza unei amenintari cu bomba, informeaza dpa, citand oficiali aeroportuari.Situat in Franta, in asa zisul triunghi de frontiera dintre Franta, Elvetia si Germania, aeroportul este operat…

- Podul care traverseaza raul bistrița, ce face legatura intre localitatile Rusu Bargaului – Valea Poenii – Dorolea din judetul Bistrita-Nasaud, prin drumul comunal 6B, a fost inchis de urgenta marti seara de catre autoritati, dupa ce au fost semnalate deformari ale acestuia. Comitetul Judetean pentru…

- Un autocar cu 47 de persoane a iesit in afara partii carosabile, marti dimineata, la Doaga, din cauza viscolului si vizibilitatii reduse.„Politistii rutieri au intervenit in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Doaga. Un autocar cu 47 de persoane a parasit partea carosabila. Nicio persoana…

- Palatul Versailles, unul dintre cele mai vizitate monumente din Franta, a fost evacuat miercuri dimineata in urma unei amenintari cu bomba, a anuntat aceasta atractie turistica din apropiere de Paris, contactata de AFP.

- Un barbat din Brad și-a vazut mașina ce era parcata pe o strada din oraș, distrusa in stil mafiot. Toate cele patru cauciucuri erau sfartecate, iar parbrizul facut țandari. Din primele cercetari se pare ca in spatele acestei vandalizari exista un mesaj de razbunare și amenințare. „La data…

- Trupul unui barbat dat disparut a fost gasit, miercuri seara, in valea unui parau. Victima ar fi mers la gradina pe care o avea in zona si nu a mai revenit, conform News.ro. ”In seara zilei de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati prin Serviciul…