Ameninţare cu bomba la Protecţia Copilului Iaşi. Un părinte spune că va arunca clădirea în aer Un bprbat amenința ca va arunca o bomba in aceasta cladire, avand diverse nemultumiri la adresa Directiei pentru Protectia Copilului. Echipaje ale Politiei si brigazi antitero s-au deplasat de urgenta la sediul Directiei pentru Protectia Copilului Iasi, dupa ce un parinte ar fi amenintat ca va veni cu o bomba in cladire. Un tata al unui minor care se afla in asistenta maternala a fost si a facut scandal. „A spart geamul usii de la centru, a fost ranit. A fugit aminintand ca se intoarce cu o bomba. Parintele nu este la primul gest de astfel. Pentru siguranta tuturor au fost sesizate toate organele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Pe fondul unui conflict, un barbat a anunțat ca va aduce o bomba in instituție. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie și jandarmi. Vom reveni cu amanunte In urma cu 30 de minute un tata a unui minor care se afla in asistenta maternala a fost si a facut scandal. A spart geamul usii…

- Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Iași au fost evacuați din cladire, miercuri dimineața, in urma unui anunț privind existența unei bombe in cladire. Polițiștii au securizat zona și incearca sa-l gaseasca pe autorul apelului, au transmis reprezentanții IPJ Iași…

