Amenințare cu bomba la o multinațională din Timișoara. Sute de persoane evacuate Din primele informații, imediat dupa ce a anunțat prezența unei bombe in incinta fabricii, barbatul care a sunat la 112 a inchis. Chiar daca amenințarea nu parea serioasa, polițiștii au intrat in alerta și au trimis mai multe echipaje la fața locului. Tot schimbul doi a fost evacuat. Este vorba de aproximativ 800 de persoane. La momentul publicarii acestei știri, la fața locului se afla echipe SAS, SRI și Poliție. Fiecare ungher al fabricii va fi scotocit pana cand se va dovedi daca alarma a fost falsa sau nu. Daca a facut o gluma proasta, cel care a sunat la 112 risca doar o amenda. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la ISU Banat au trimis la fața locului 15 salvatori, trei autospeciale de stingere, o autoscara de lucru la inalțime și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la acoperișul imobilului, cu flacara deschisa. Vom reveni cu amanunte! Adauga Comentarii…

- Tanarul de 28 de ani a fost depistat de agenții de paza ai societații comerciale. A fost vazut chiar in timp ce fura hainele, iar oamenii de ordine au chemat polițiștii. „Deplasandu-se la fața locului, polițiștii au constatat ca tanarul a fost depistat avand asupra sa articole vestimentare…

- Din primele informații se pare ca niciun copil nu ar fi fost ranit, fiind doar speriați. La fața locului au fost dislocate 4 ambulanțe si echipaje de Poliție. Vom reveni cu detalii. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- SC Psihoreli Construct SRL Timisoara, Calea Torontalului 104, angajeaza: – sudori autogen + electric – muncitori necalificati in vederea calificari – stivuitoristi Relatii la: 0256214480, 0744599626 sau email: [email protected] Adauga Comentarii…

- Barbatul, spun polițiștii, avea 70 de ani și era proprietarul balții de pescuit. Sambata a mers sa se relaxeze și, cel mai probabil, i s-a facut rau pe mal și a cazut in apa. Cadavrul lui ar fi fost observat de un trecator, spun oamenii legii, care a sunat la 112. Pompierii militari au fost…

- SC Neferprod Impex SRL angajeaza: – sudori – strungari Se ofera: – salariu motivational – bonuri de masa CV-urile se depun la sediul societatii: Timisoara str Ion Slavici nr 113 sau pe adresa: [email protected] Tel 0256290315…

- Cetațeanul german, spun surse din cadrul anchetei, purtase luni seara o discuție cu șeful sau, care se pare ca l-ar fi anunțat ca urmeaza sa-l concedieze. Marți dimineața, șeful a incercat sa dea de angajat, insa acesta nu raspundea la telefon, așa ca a mers la hotelul in care cetațeanul…

- Din primele informații de la fața locului, accidentul s-a petrecut in apropiere de Șag, in zona in care cele doua sensuri de mers sunt desparțite de un parapet din beton. Reprezentanții DRDP Timișoara anunța ca in accident au fost implicate trei autoturisme, iar circulația este blocata.…