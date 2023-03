Amenințare cu bombă la Chișinău. Ar fi vizat aeroportul Oameni chemati la proteste de partidul lui Ilan Sor au inceput sa se adune, duminica, la Chisinau, pentru a cere guvernului sa le plateasca integral facturile, in conditiile in care politia anuntase anterior ca s-ar fi pregatit cu aceasta ocazie provocari, in spatele carora ar fi serviciile speciale ale Rusiei. De altfel, in jurul orei la care au inceput sa se stranga protestatarii, deja autoritatile primisera patru apeluri telefonice care anuntau amplasarea unor bombe, o tehnica din razboiul hibrid cu care Republica Moldova a devenit deja familiarizata. Reuters, care a stat de vorba cu ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

