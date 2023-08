Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a provocat un accident mortal in 2 Mai a fost prins in Vama Veche. Polițiștii spun ca acesta consumase 3 tipuri de droguri. Șoferul a intrat intr-un grup de 8 pietoni, pe DN39, in localitatea 2 Mai. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar polițiștii l-au prins dupa scurt timp, in…

- Linia Tramvaiului 5 o sa fie prelungita pana in zona Mall Baneasa, acesta va avea patru stații noi, dupa cum declara Primaria Capitalei. Astfel, ținand cont de restricțiile impuse de compania naționala aeroporturi, CNADR, Primaria Capitalei a cerut executantului studiului de fezabilitate sa analizeze…

- Vicepreședintele PSD Sector 4, Cosmin Barbalau, liderul consilierilor locali PSD din acest sector, deține un camin de batrani in București și lucreaza la Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea, scrie aktual24.ro. Dupa izbucnirea scandalului cu caminele de batrani, Barbalau a blocat accesul la…

- Consiliul General al Capitalei a adoptat, joi, o hotarare in vederea improprietaririi a 15.000 de familii bucurestene cu terenurile din jurul caselor. Proiectul initiat de catre viceprimarul Stelian Bujduveanu si grupul PNL se adreseaza familiilor care au achizitionat case in baza Legii 112/1995, dar…

- Ministrul culturii, Raluca Turcan, s-a intalnit, luni, cu actorul John Malkovich și echipa de producție a peliculei ”Cravata galbena”. Filmul, turnat in țara noastra, este consacrat celebrului dirijor Sergiu Celibidache, rol interpretat de renumitul actor John Malkovich. Pe pagina sa de Facebook, ministrul…

- Xonia a fost depistata bauta și drogata la volan, la un control de rutina al Brigazii Rutiere, pe bulevardul Barbu Vacarescu din București. Verificarile cu aparatul alcooltest au aratat ca Xonia avea o alcoolemie de 0,25 la mie. Cantareata a scris pe o retea sociala ca testul pentru droguri ar fi dat…

- E scandal pe gestionarea transporturilor din Portul Constanța . Directorul Portului Constanța e acuzat ca intervine in favoarea celei mai bogate familii din Turcia, forțand compania locala care gestioneaza descarcarile sa preia și nava fara contract. Cumhuriyet, o nava turceasca de 4000 de tone plina…

- Șapte percheziții au loc, joi dimineața, in județele Ilfov și Giurgiu, dar și in municipiul București, la sediile unor societați comerciale.Ancheta, coordonata de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Prahova,…