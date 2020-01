Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii telecom Vodafone Romania, Telekom Romania Mobile Communications, Orange Romania si RCS&RDS au fost amendati cu 1,61 milioane de lei pentru ca nu si-au indeplinit obligatia de a avea o acoperire cu servicii de voce a unor zone locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei, a anuntat, marti,…

- “In cadrul unei campanii dedicate, am verificat acoperirea cu servicii de voce mobila in aproximativ 13.400 de localitați, adica in toate localitațile cu mai mult de 10 locuitori, fiind totodata masurați peste 246.000 de km pe drumurile naționale, județene, orașenești și comunale. Pentru ca niciunul…

- RCS&RDS, Telekom Mobile Communications (fostul Cosmote), Vodafone și Orange au fost amendați cu 1,61 milioane de lei de catre arbitrul telecom (ANCOM) pentru ca nu și-ar fi îndeplinit obligațiile de acoperire cu servicii de voce a unor zone locuite, a anunțat marți autoritatea. "În…

- Se ieftinesc convorbirile telefonce in țara și in țarile UE. Cu cat scad prețurile de la 1 ianuarie 2020 Operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor percepe un tarif maxim de terminare a apelurilor de 0,76 eurocenti/minut, in scadere cu 10% fata de tariful actual, incepand…

- Operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor percepe un tarif maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile de 0,76 eurocenti/minut, in scadere cu 10% fata de 0,84 eurocenti/minut, cat este in prezent, incepand cu 1 ianuarie 2020, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala…