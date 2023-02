Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat suma de 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de catre o femeie la spalatorie, informeaza, joi, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Conform sursei citate, politistii au fost sesizati de catre o femeie in…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. „Anul 2022 a fost unul fara precedent pentru industria energetica, cu dificultati in…

- Trei sute de copii din India, Indonezia și Gambia au murit dupa ce au luat siropuri de tuse contaminate, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Se vor verifica siropurile de tuse din intreaga lume. OMS a stabilit ca siropurile de tuse, comercializate de 6 producatori, conțineau „niveluri inacceptabile”…

- Record de temperatura in București. Miercuri, 18 ianuarie, au fost inregistrate 20 grade Celsius, maxima absoluta atinsa in Capitala in ultimii 22 de ani. In Romania, cele mai calduroase sase luni de ianuarie din istoria masuratorilor au fost inregistrate in ultimii 40 de ani. „Chiar daca ianuarie…

- Romanian prime minister Nicolae Ciuca announced on Wednesday that the country invested a record-high 73 bln lei (E15 bln) in 2022, slightly off its target due to the economic turmoil, according to See News. The government had planned to invest 88 bln lei last year. These figures confirm a very positive…

- Inspectorii ANPC și poliția au inchis patinoarul din Parcul IOR din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce au gasit mai multe nereguli legate de patinele pe care le inchiriau oamenii. Conform unui comunicat de presa al ANPC, patinele erau uzate iar la standurile unde se comercializau produse alimentare au…

- Casa Brancoveanu din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care vase de gatit uzate, produse tinute in conditii improprii si fara elemente de identificare. ANPC a transmis, marti, ca a fost…

- Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a atins un nou record in China, au anuntat, joi, autoritatile care incearca sa stopeze raspandirea virusului prin masuri de izolare stricte, testari in masa si restrictii de calatorie, transmite AFP. China a inregistrat miercuri 31.444 de noi cazuri locale, dintre…