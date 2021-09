Amendă pentru nuntă în pandemie, anulată de instanţă Situatie hilara la Suceava. O amenda uriasa de 15.000 de lei care a fost data unui local pentru organizarea unei nunți in plina pandemie a fost anulata de instanta. Motivul? Judecatorul a decis ca nu a fost vorba despre o nunta pentru ca nu erau „muzica, dans si buna-dispoziție”, informeaza Observatornews . Nunta a avut loc anul trecut, la inceputul lunii noiembrie, atunci cand evenimentele private erau interzise. Politistii au adus probe la dosar cum ca in sala erau mirele si mireasa, o formatie de muzica, mese festive si 100 de oameni imbracati elegant. Insa judecatorul a dat dreptate patronului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

