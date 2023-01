Amendă ITM ciudată la o florărie: dată pentru că o angajată a plecat şi nu s-a mai întors O florarie din Pascani a fost amendata pentru ca o fata aflata in probe a plecat inainte de fi angajata. Pentru cele trei zile cat fata incercase sa invete sa faca aranjamente florale inainte de a renunta, Inspectoratul Teritorial de Munca a aplicat o amenda de 5.000 de lei. Cazul a ajuns pe masa judecatorilor. Pe 26 februarie anul trecut, inspectorii ITM au controlat punctul de lucru al Salon des Fleurs SRL de pe strada Ceferistilor. Acolo se afla si I.M., fata neavand insa incheiat un contract de munca. Tanara a explicat ca lucra de trei zile, in probe, cate trei ore pe zi, invatand sa faca… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

