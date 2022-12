Amendă de 200.000 lei pentru un cunoscut retailer în ziua de 1 decembrie. Mizerie mare Rețeaua Remarkt Magazine, fostul lanț Real, a fost amendata cu 200.000 lei, din cauza neregulilor constatate la un magazin din Oradea, in urma unui control efectuat de inspectorii ANPC chiar in ziua de 1 decembrie. Spații de expunere a produselor refrigerate și congelate murdare, neigienizate, dar și depuneri de mazga, praf, lichide scurse, resturi de produse, impuritați sunt doar cateva din deficiențele constatate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bihor. De asemenea, s-a mai constatat folosirea unei mese calde de pastrare a preparatelor și a echipamentului grill… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

