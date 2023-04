Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Saptamana trecuta, diferite structuri ale statului și-au dat mana impotriva faptelor ilegale din domeniul silvic, iar rezultatele au constat in amenzi totalizand 38.000 lei, confiscarea a aproape 300 de metri cubi de material lemnos și intocmirea a doua dosare penale! Mai exact, „in…

- CARAȘ-SEVERIN – Poliția județului vorbește despre noi acțiuni vizand legalitatea transportului de material lemnos pe drumurile din județ. Numai vineri, 17 martie, polițiștii de la Secția 1 Rurala Reșița au aplicat 2 sancțiuni contravenționale in valoare totala de 12.000 de lei și au dispus confiscarea…

- Acțiuni ale polițiștilor pentru verificarea legalitații transportului de material lemnos: amenzi de 12.000 de lei. In cursul zilei de ieri, 17 martie, in urma activitaților desfașurate pentru verificarea respectarii legislației silvice, polițiști de la Secția 1 Poliție Rurala Reșița au aplicat...

- Miercuri la ora 13.37, Secția 14 de Poliție Rurala Vama a fost sesizata prin SNUAU 112 ca pe raza comunei Frumosu a fost identificat un ansamblu de vehicule, iar remorca acestuia era incarcata cu material lemnos fara a avea un aviz valabil. Au fost direcționați polițiștii din cadrul Compartimentului…

- Percheziții la mafia lemnului din Alba: Ce metode foloseau suspecții pentru a procura material lemnos in mod ilegal Percheziții la mafia lemnului din Alba: Ce metode foloseau suspecții pentru a procura material lemnos in mod ilegal In cursul zilei de joi, 2 martie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica…

- Politistii de la Serviciul de Ordine Publica au derulat, in cursul saptamanii trecute, mai multe controale pe linia combaterii delictelor silvice. „In cadrul activitaților – se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova – au fost verificate 10 persoane fizice autorizate, precum si patru societați comerciale…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere atrage atenția ca semnalizarea care interzice intrarea pe Transfagarașan este obligatorie și nu facultative. „DN 7C – Transfagarașan este inchis inca din data de 14.11.2022. Inchiderea DN 7C, sectorul de drum intre km. 104+000 – 130+800 a…

- Doi inspectori in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala au fost plasati in arest la domiciliu, dupa ce ar fi cerut mita administratorului unei firme pentru a aplica o sanctiune mai mica decat cea prevazuta de lege pentru neregulile constatate, a informat, sambata, DNA, citata de AGERPRES. Procurorii…