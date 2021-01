Amenajarea bucatariei in linie O bucatarie mica poate restrange uneori unele idei de amenajare, in functie de planul de organizare pe care il aveti in minte, dar acest lucru nu va impiedica sa aveti o bucatarie frumoasa si practica. Aceste sfaturi si idei de design va pot ajuta sa folositi fiecare zona a bucatariei la maximum si in acelasi timp ea sa ramana practica, cu bun-gust si neaglomerata. Atent planificata, o bucatarie in linie poate fi frumos proiectata, daca va puneti la lucru si creativitatea, ea poate avea un rezultat perfect. Avantajele unei bucatarii mici Aveti nevoie de o cantitate redusa de materiale,… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

