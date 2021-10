Stiri pe aceeasi tema

- Managerii unitatilor sanitare vor putea dispune intreruperea efectuarii concediilor de odihna si de odihna suplimentare aflate in derulare, precum si incetarea acordarii de noi concedii de odihna sau de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala, pentru o perioada de 30…

- Astazi, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a intocmit patru ordine care urmaresc luarea unor masuri imediate in vederea gestionarii eficiente a situatiei pandemice, la nivel national, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice cauzata de tulpina Delta.Comunicatul IGSUManagerii unitatilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 5 octombrie 2021, Hotararea nr. 78 privind solicitarea de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19, dupa cum urmeaza: - solicitarea…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns, vineri, la 7,68 la mia de locuitori, anunța DSP București. In urma cu o luna, rata de infectare a fost 0,85 la mia de locuitori. Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și vineri a ajuns la de 7,68 la mia de locuitori. Joi, rata de infectare…

- Prezent la Conventia Romana a Spitalelor, eveniment care se desfasoara in Capitala, managerul Spitalului Judetean Suceava, medicul Alexandru Calancea a facut declaratii surprinzatoare. A spus, intre altele, ca cel de-al patrulea val al pandemiei i-a prins pe romani la fel de nepregatiti ca primul val.

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, dr. Beatrice Mahler, a declarat ca valul patru al pandemiei nu va fi mai bland decat cele anterioare, iar in octombrie se așteapta la 10.000 de cazuri zilnice de COVID-19. Medicul de la Institutul de Pneumoftiziologie…

- Valul 4 al pandemiei de COVID. Cifrele situației epidemiologice din Romania in prezent, chiar daca par bune, nu sunt „nici pe departe” intr-o zona care sa ne așeze intr-o situație confortabila, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu, citat de Hotnews . Potrivit acestuia, cifrele…