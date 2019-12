"Ambulanţa neagră" care fură copiii s-a transformat în "duba albă" care fură femei pentru prostituţie Isteria „dubei albe” a ajuns si pana peste ocean. Oamenii evita sa mai iasa din casa dupa ce se lasa seara, știind ca femeile sunt rapite de pe strazi și vandute traficantilor de persoane sau de organe.



Isteria „dubei albe” a aparut pe Facebook. Mai multe fotografii și mesaje au fost share-uite de mii de ori in ultimele zile. Femeile erau sfatuite sa nu iasa singure pe strada, noaptea, pentru ca ar putea fi rapite și vandute traficanților de persoane sau de organe, relateaza CNN, citata de a1.ro.



Fara sa existe vreo dovada ca ar exista vreo urma de adevar in spatele postarilor,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

