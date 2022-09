Ambulanță care transporta un pacient, lovită puternic de o mașină O ambulanta cu pacient care se deplasa cu semnalele de avertizare pornite a fost lovita in trafic de un autoturism in municipiul Arad, luni dupa-amiaza, iar asistenta din autospeciala a fost ranita, in timp ce pacientul nu a patit nimic. Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, iar autoturismul care ar fi provocat coliziunea era condus de un aradean in varsta de 33 de ani. „A intrat in coliziune cu o ambulanta condusa de un barbat de 46 de ani, din Arad, care se deplasa cu semnalele luminoase in functiune. In urma impactului, o asistenta a fost transportata la spital, in vederea evaluarii starii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

