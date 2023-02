mbițiile revanșiste și imperiale ale Rusiei s-ar putea sa nu se opreasca la Ucraina. Daca forțele ruse nu sunt infrante in Ucraina sau retrase de eventualii noi conducatori ai Kremlinului, Moscova ar putea ataca alți vecini post-sovietici. Occidentul s-ar putea confrunta cu limite in ceea ce privește masura in care i-ar putea ajuta sa contracareze astfel de atacuri, se spune intr-o analiza facuta de William Courtney, fost ambasador al SUA in Kazahstan și Georgia și consilier principal la Comisia Helsinki din SUA, in The Hill. Pe masura ce represiunea a crescut sub președintele Vladimir Putin și…