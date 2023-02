Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Otto, cu rafale de peste 100 km/h, va incepe de vineri dupa-amiaza in jumatatea nordica a Europei si pare sa ajunga si la noi. Afectate vor fi: Danemarca, Finlanda, Polonia, nordul Germaniei, Letonia, Lituania, Estonia, Belararus, Rusia. Romania este la periferia sistemului de furtuna. Sambata,…

- Statele Unite sunt pregatite sa apere Estonia, Lituania si Letonia daca va fi necesar si vor mentine prezenta militara in regiune, a declarat joi secretarul american al Apararii, Lloyd Austin.

- Furtuna Otto loveste vineri Europa, in special partea nordica a continentului, fiind anuntate rafale de peste 100 km/h in unele zone.Conform meteorologilor furtuna poate sa ajunga inclusiv in Romania, desi tara noastra e pozitionata la limita furtunii. Cert e ca jumatatea nordica a Europei si Marea…

- Comisia Europeana a decis astazi, 26 ianuarie, sa trimita scrisori de punere in intarziere Romaniei și altor 21 de state membre. Comisia a decis astazi, 26 ianuarie, sa trimita scrisori de punere in intarziere unui numar de 22 de state membre – Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia,…

- Oamenii de știința au avertizat in numeroase randuri liderii politici din intreaga lume pentru a lua masuri privind reducerea emisiilor de carbon trimise in atmosfera și la renunțarea la combustibilii fosili. Schimbarile climatice au determinat o incalzire globala accentuata, iar in 2023 va fi cel…

- Rusia se pregateste de un razboi lung impotriva Ucrainei, a declarat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP, punctand ca aliații din cadrul NATO trebuie sa continue sa furnizeze arme Kievului pana cand presedintele Vladimir Putin intelege…

- Neonazistii lui Vladimir Putin le-au cerut membrilor sai sa transmita informații privind activitațile militare și de frontiera din Letonia, Lituania și Estonia, ceea ce poate sugera ca grupurile de extrema dreapta din Rusia ar planifica un atac impotriva țarilor NATO. Totusi, conform unor informatii,…

- Acordul trebuie inca aprobat de toate guvernele UE intr-o procedura scrisa pana vineri. Tarile UE s-au certat zile intregi pe marginea detaliilor, Polonia facand eforturi pentru ca plafonul sa fie cat mai scazut posibil, pentru a reduce veniturile Rusiei din vanzarea combustibilului fosili. Propunerea…