Stiri pe aceeasi tema

- Sase gospodarii au fost grav afectate de patru incendii puse intentionat, in noaptea de miercuri spre joi, in decurs de trei ore, in satul Paiseni din comuna Cornu Luncii, iar cinci femei, intre care una insarcinata, au suferit atacuri de panica, a informat, joi, purtatorul de cuvant al ISU Suceava,…

- Purtatorul de cuvant a Poliției Suceava, comisarul șef Ionut Epureanu, a declarat astazi ca piromanul care in noaptea trecuta a incendiat mai multe locuințe in satul Paiseni din comuna Cornu Luncii este un tanar de 27 de ani. „In cursul serii precedente, Polițiștii Secției Falticeni au fost sesizați…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, la patru incendii provocate intr-o comuna din Suceava, sase proprietari fiind afectati. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor, dupa ce au facut atac de panica, intre care o tanara insarcinata, care a fost transportata la spital,…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, la patru incendii provocate intr-o comuna din Suceava, sase proprietari fiind afectati. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor, dupa ce au facut atac de panica, intre care o tanara insarcitata care a fost transportata la spital.…

- Potrivit Prefecturii Suceava, in aceasta dimineața conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 23.081 de persoane declarate vindecate. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore nu au fost internate persoane suspecte…

- Una dintre prioritațile administrației locale din comuna Cornu Luncii este aceea de a asigura asistența medicala permanenta tuturor locuitorilor dar indeosebi copiilor și batranilor. Un prim pas pentru asigurarea de servicii medicale integrate a fost facut prin angajarea la Primarie a unui numar de…

- Noua gradinița cu program prelungit din satul Dumbrava, comuna Cornu Luncii, o construcție moderna in ton cu vremurile va fi data in folosința in aceasta toamna. Primarul Gheorghe Fron a menționat ca acum se lucreaza la finisaje aratand ca gradinița va dispune de patru grupe care vor invața in incaperi…

- La o aruncatura de baț de municipiul Suceava se afla o biserica veche de lemn care are in spate o istorie interesanta. Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva” din satul Cumparatura, comuna Bosanci este un lacaș de cult ortodox construit in anul 1792 in satul Poiana din comuna Brusturi aflata in județul…