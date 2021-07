Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Claudia Nechita (27 de ani) a ratat, miercuri, calificarea in semifinalele turneului de box din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, la categoria -57 kilograme. Astfel, romanca a ratat obținerea unei medalii. Claudia Nechita a fost invinsa in sferturile de finala de japoneza Sena Irie, decizie…

- Delegația Romaniei la Jocurile Olimpice 2020 a cucerit miercuri doua medalii, una de aur și una de argint, ambele in probele de canotaj. Flotila tricolora de la Tokyo a mai calificat trei echipaje in lupta pentru medalii. Ziua a inceput perfect pentru Romania, cu Ancuța Bodnar și Simona Radiș confirmandu-și…

- Ana Maria Popescu (40 de ani) s-a calificat in semifinale, dupa victoria reușita in fața estoniencei Julia Beljajeva, 29 de ani, scor 15-8. Spadasina in varsta de 36 de ani, aflata la a cincea participare la Jocurile Olimpice, și-a dominat adversara de la un capat la celalalt al al duelului și a facut…

- Ambiția, daruirea și determinarea au facut din Marius Marin o piesa de rezistența in echipa olimpica a Romaniei. Timișoreanul va fi capitan la Tokyo, la fel și cum a fost la Euro U21 din acest an, iar dupa Jocurile Olimpice ar putea pleca de la Pisa, echipa pentru care a evoluat in ultimii doi ani.…

- Selectionerul echipei Under 23 a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat ca in mintea sa si-a propus castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar a precizat ca pentru realizarea acestui obiectiv e important ca lucrurile sa fie luate pas cu pas, se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.…

- Dubla campioana europeana la tir sportiv (pusca aer comprimat, 10 m) Laura Georgeta Ilie a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca la Jocurile Olimpice de al Tokyo nu se bate cu nimeni, ci doar cu ea insasi, si a precizat ca spera sa se invinga si de aceasta data si sa realizeze o performanta…

- Vedeta gimnasticii artistice americane Simone Biles a revenit in acest weekend in competitie si pare deja pregatita sa domine Jocurile Olimpice de la Tokyo, la doi ani dupa cele cinci medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale din 2019, informeaza AFP. Biles s-a clasat pe primul loc…

- FC Voluntari ramane pe 8 in play-out, loc de baraj, in timp ce Chindia isi majoreaza avansul in fruntea grupei la 4 puncte. Clasamentul play-out-ului: 1. Chindia Targoviste - 35 de puncte, 2. FC Arges - 31, 3. Gaz Metan Medias – 29, 4. UTA - 28, 5. Dinamo – 27, 6. FC Viitorul – 26, 7. Astra Giurgiu…