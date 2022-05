Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Amber Heard, cunoscuta din filmul ''Aquaman'', a declarat luni in fata juratilor ca Johnny Depp a impins-o intr-un perete si i-a infasurat o camasa in jurul gatului in luna de miere pe care cuplul a petrecut-o in Orient Express in 2015, informeaza Reuters. Heard a revenit in boxa martorilor…

- Speriata de pandemie, Oprah nu și-a parasit casa vreme de 1 an! La inceputul pandemiei de COVID-19, lumea s-a oprit in loc vreme de cateva luni. Parea ca nu mai exista cale de ieșire din acest impas. Cu toții ne-am confruntat cu stari de anxietate și frica pe care le resimțim chiar și in prezent. Una…

- Vladuța Lupau a vorbit cu fanii despre sarcina. Aceasta a facut anunțul mai tarziu decat s-ar fi așteptat fanii, dar cu toate astea cei care o iubesc au ințeles de ce a luat aceasta decizie. Vedeta a facut acum cateva dezvaluiri despre cum se simte in aceasta perioada fantastica pe care o traiește.…

- Un pod care leaga zonele aflate sub control rusesc de Ucraina a fost acoperit de fum, dupa ce iarba din jurul sau a luat foc, probabil, de la bombardamentele lansate.Vehiculele blindate au fost vazute prin fumul dens indreptandu-se de pe pod catre partea ucraineana.Potrivit CNN, mai multe obuze au aterizat…

- Intreaga omenire este speriata de ceea ce o sa se intample, asta fiindca Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei. Ei bine, printre acestea se numara inclusiv Oana Roman, care nu s-a sfiit sa le pvesteasca fanilor inca de la primele ore ale dimineții ca ii este teama pentru viitorul nostru! Iata ce a…

- Anul trecut, pe 17 decembrie, Marius Gelu Iancu, Dj Morris, spunea „Da” la Starea Civila, alaturi de iubita sa Emilia. Cei doi erau intr-o relație de aproape 10 luni, cand au decis sa faca pasul cel mare. De altfel, artistul povestea ca se iubesc și ca Emilia este jumatatea lui. Numai ca, povestea lor…