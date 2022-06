Amber deschide un nou studio de game development în Polonia Amber, cel mai mare studio independent dezvoltator de jocuri video din Romania, continua sa se extinda, deschizand un nou birou in Varșovia. Noul birou se va concentra pe specializari precum programare, arta și game design, studioul urmarind sa creasca expertiza Amber in dezvoltare de jocuri pentru PC și console. Amber Varșovia se alatura studiourilor din București, Botoșani, Montreal, Guadalajara, Kyiv, San Francisco și Los Angeles. „Pentru noi, Polonia a fost intotdeauna un punct de referința in ceea ce privește modul in care o țara din Europa Centrala și de Est a reușit sa stimuleze și sa creeze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”CBRE Romania, liderul pietei de consultanta imobiliara, a securizat pentru retailerul roman Vagabond Studio prima sa locatie, in unul dintre cele mai mari centre comerciale din Londra, sub brandul “Made by Society”. Vagabond Studio este primul retailer roman care intra pe piata britanica asistat de…

- Au pornit in 2013 intr-o garsoniera din București, cu o investiție de 50.000 de euro și in 2022 au inaugurat sediul filialei din Botoșani, dupa lucrari care se ridica la circa 500.000 euro. Este povestea a patru tineri pasionați de jocuri pe computer care au reușit in mai puțin de un deceniu sa construiasca…

- Procurorii DIICOT si politistii din Calarasi efectueaza, miercuri, peste 200 de perchezitii in 18 judete si municipiul Bucuresti, fiind vizat un grup infractional specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu aur. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul Teritorial Calarasi al DIICOT, descinderile…

- "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Suceava efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, comise in perioada decembrie 2020 - mai 2022", se precizeaza intr-un comunicat de presa…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de joi, 28 aprilie, finantarea constructiei Ambulatoriului de specialitate si spitalizare de zi al Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani, precum si finantarea lucrarilor de interventie la Spitalul Militar…

- Pe 15 aprilie a fost deschis Targul de Paste din Craiova, prilej cu care cativa mesteri populari au ocazia sa isi arate maiestria si sa puna la dispozitia oamenilor obiecte lucrate cu pasiune, talent si multa daruire. Doua cabanute aflate in Piata Mihai Viteazul atrageau atentia ieri (n.r. miercuri)…

- Ca numar de pensionari, Bucuresti si Hunedoara concentreaza circa 13- din totalul pensionarilor din Romania. Cele mai mici pensii au fost in Botosani, Giurgiu si Vrancea- sub 1300 de lei (circa 260 de euro), potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Cel mai "tanar" judet din Romania…

- Compania de Drumuri va monta un sistem inteligent pentru monitorizarea circulației pe autostrazile care pornesc din București precum și pe DN 1 București – Ploiești, sistemul ITS (Intelligent Transport Systems) avand și funcția de masurare a vitezei-radar. Obiectivul principal al proiectului de aproximativ…