- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) in Romania, Adrian Zuckerman, a anuntat joi, cu ocazia unei vizite la Portile de Fier, intentia Exim US de a sprijini investitii strategice in Romania si de a asigura linii de finantare de aproximativ 7 miliarde de dolari. "Intentia Exim US este…

- E.S. Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, va vizita municipiul Lugoj. Ambasadorul Statelor Unite este așteptat, joi, 3 decembrie, la ora 12:15, la Primaria Lugoj, unde va avea o intrevedere cu primarul Claudiu Buciu. Adrian Zuckerman și-a inceput mandatul…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut azi, 2 decembrie, o intalnire cu E.S. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, dl. Adrian Zuckerman, in scopul identificarii unor soluții viabile de creștere a schimburilor comerciale bilaterale.…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, va fi prezent, marți, in Bacau, la invitația Casei Corpului Didactic. Acesta va fi insoțit de atașatul cultural William O`Connor și Ioana Damian, coordonator programe culturale. Vizita este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vineri, 30.10.2020, a avut loc decernarea premiilor in cadrul evenimenului “Topul National al Firmelor Private din Romania”. Premiul pentru “Tanarul Antreprenor al anului” i-a fost inmanat Directorului General Atelierele ILBAH, Vlad Iliescu. Rezultatul a venit in urma unui an plin de schimbari si provocari,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat vineri, la Focsani, ca America va fi alaturi de Romania si "oricare ar fi urmatoarea provocare, o vom infrunta impreuna, ca aliati si prieteni", referindu-se la dificultatile prin care trec cele doua tari in pandemia…

