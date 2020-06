Stiri pe aceeasi tema

- Cu 140 de ani in urma, la 14 iunie 1880, Statele Unite ale Americii și Romania stabileau relații diplomatice, prin numirea primului agent diplomatic american in Romania in persoana renumitului savant și explorator Eugene Schuyler. In mod simbolic, unul dintre primele mesaje transmise in acest nou cadru…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a 140 de ani de relații diplometice intre Romania și SUA„Cu 140 de ani in urma, la 14 iunie 1880, Statele Unite ale Americii și Romania stabileau relații diplomatice, prin numirea primului agent diplomatic…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman declara, cu ocazia implinirii a 140 de ani de relatii diplomatice Romania SUA, ca poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american. "Romania este unul dintre cei mai apropiati aliati militari si economici ai Statelor Unite in Europa. Poporul roman…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, spune, la aniversarea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si SUA, ca aceasta relatie continua sa aduca beneficii ambelor tari și ca „poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american”.

- Mesaj important la implinirea a 140 de ani de relații diplomatice Romania - SUA. Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman afirma, la implinirea a 140 de ani de relatii diplomatice Romania SUA, ca poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american, multumind Romaniei pentru cei 140 de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, duminica, la celebrarea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si SUA, ca efortul pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic al celor doua tari este "extrem de important si prioritar". "Astazi, mai mult ca oricand,…

- Romania si SUA au stiut sa dea masura soliditatii si solidaritatii in relatia bilaterala, acordandu-si reciproc ajutor in contextul in care provocarilor de securitate li s-a adaugat pandemia de COVID-19, afirma presedintele Klaus Iohannis in mesajul transmis la aniversarea a 140 de ani de reatii diplomatice…

- Episcopul Iustin al Maramureșului și Satmarului a transmis marți un apel la rațiune și ințelepciune catre autoritațile din Romania privind reintrarea in normalitate a vieții creștinilor, potrivitbasilica.ro.PS Iustin subliniaza ințelepciunea, rabdarea și responsabilitatea cu care a gestionat…