Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria are un interes substantial de a coopera cu Romania pe baza respectului reciproc, intrucat acest lucru este ”benefic pentru ambele tari si ambele natiuni”, a afirmat luni, 24 iulie, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agentia MTI, dupa ce ambasadorul ungar la Bucuresti a fost…

- Ungaria are un interes substantial de a coopera cu Romania pe baza respectului reciproc, intrucat acest lucru este „benefic pentru ambele tari si ambele natiuni”, a afirmat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agentia MTI, dupa ce ambasadorul ungar la Bucuresti a fost convocat la…

- Premierul Ungariei Viktor Orban i-a transmis o scrisoare omologului roman, Marcel Ciolacu, in care i-a mulțumit pentru intrevederile recente pe care le-au avut la Bucuresti si pentru ca a asigurat ca Universitatea de vara de la Baile Tusnad sa se desfasoare fara a fi tulburata, a anuntat, sambata, Bertalan…

- "Este cel mai grav atac din ultimii 10 ani de pe scena de la Baile Tusnad. Atacul are multiple fatete, sunt multiple scenarii si are mai multe componente: 1.) un atac direct la integritatea statului roman prin faptul ca Viktor Orban contesta in acest moment Transilvania - pamant romanesc, partea Romaniei…

- „As dori sa va multumesc pentru ca m-ati primit la Bucuresti. Va multumesc dumneavoastra si autoritatilor romane pentru ca ati asigurat securitatea Universitatii de vara de la Baile Tusnad si pentru ca ati facut posibil ca discursul meu de astazi sa se desfasoare in mod pasnic si fara tulburari”, i-a…

- Premierul maghiar Viktor Orban a declarat, sambata, la Universitatea de Vara Tusvanyos, ca MAE i-a trimis un document in care transmite „despre ce trebuie sa vorbesc și despre ce nu trebuie sa vorbesc”. „Mi se spune sa nu vorbim despre chestiile delicate, n-am sa vorbesc despre ele”, a mai afirmat acesta.…

- Premierul maghiar iși susține tradiționalul discurs anual in tabara de vara a maghiarimii din Harghita.Cateva mii de maghiari din Transilvania și Ungaria asista astazi ca in fiecare an la discursul premierului Viktor Orban de la Universitatea de vara de la Tușnad.Viktor Orban a ajuns miercuri in Romania,…

- Cand statuile Istoriei Naționale sunt printre fiare vechi, vin alții și iși ridica propriile statui; ale stapanirii. Așa se ridica Brukenthal, Bethlem, Kolcsey…așa vine Viktor Orban cu Laszlo Tokes la Baile Tușnad, așa sunt chemate in instanța Crucile Eroilor. Așa ne este luata Libertatea, Istoria.…